В Алеппо возрождают детский спорт

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Алеппо, 23 мая. Сирийское правительство выделило первый транш на восстановление спортивных комплексов в Алеппо.

В освобожденном от боевиков городе начались восстановительные работы на спортивных объектах. Уже открываются детские спортивные секции, и начинающие спортсмены тренируются прямо на открытом воздухе. Занятия в кружках бесплатные.

Международный стадион Алеппо был крупнейшим на Ближнем Востоке и вмещал 75 тысяч зрителей. После нескольких лет войны комплекс пришел в запустение, постоянные обстрелы повредили поле и беговые дорожки. Дамаск выделил на восстановление стадиона 250 миллионов лир, он начнет работать на полную мощность уже к началу нового учебного года, сообщают строители.