Главные новости 23 мая

В Избранное

Скопировать

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 23 мая.

Экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за террористический акт в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека. Об этом передает иракский интернет-портал «Ахбар Ирак». ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в Манчестере, многим помощь была оказана на месте. Об этом сообщает северо-западное подразделение скорой помощи NHS в Twitter. Взрыв в Манчестере: медики госпитализировали 59 человек.

Террористическая война против Великобритании набирает ход. Взрыв на «Манчестер Арена»: террористы воспользовались проколом спецслужб.

Соединенные Штаты действительно собираются изменить принципы оказания военной помощи для ряда государств, включая Украину. Белый дом подтвердил отмену бесплатной военной помощи для Украины: что это значит?

На юго-востоке Сирии, где в настоящий момент идут бои между лояльными Асаду силами и отрядами оппозиции, союзники во главе с США наращивают группировку сил. Сирия: спецназ США бросил вызов Дамаску.

Уфолог-любитель заснял в небе над Австралией загадочный неопознанный летающий объект (НЛО). Очевидец заснял НЛО в небе над Мельбурном

Киберпреступники придумали новый способ отъема денег у населения: теперь данные карт банковских клиентов воруют с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете, рассказали в компании «Яндекс». По оценкам компании, в месяц клиенты банков теряют около 20 млн рублей. В «Яндексе» рассказали, как хакеры играючи воруют с кредиток.

Министерство труда и социальной защиты составило рейтинг самых высоких и низких зарплат в России. По данным ведомства, в 2016 году больше всех зарабатывали граждане, занятые в финансовой отрасли, меньше всех — работники сельского хозяйства. Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян.

Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства»* сахарную фабрику и деревню Рас аль-Айн в Алеппо, в Хомсе ликвидированы как минимум 20 боевиков ИГ. Сирия новости 23 мая 07.00: САА отбила у ИГ сахарную фабрику в Алеппо, в Хомсе ликвидировали 20 боевиков.

Газета «Совершенно секретно» опубликовала копии предположительно существующих документов, из которых следует, что руководство СБУ заметало следы сразу после крушения малайзийского «Боинга». Если документы реально существуют — наши спецслужбы должны выкупить их за любые деньги и на их основе возбудить уголовное дело, считает Вадим Левенталь. Вадим Левенталь: Спецслужбы обязаны заполучить скандальные документы по рейсу МН17.

* Организация запрещена на территории РФ.