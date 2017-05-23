Назван топ-5 самых бюджетных классических автомобилей

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Москва, 23 мая. Американское автомобильное издание Carscoops составило топ-5 классических автомобилей, каждый из которых обойдется менее чем в 5 тысяч долларов.

Так, спорткар Triumph TR7, который выпускался с 1975 по 1981 год, открыл данный рейтинг. Средняя стоимость этого авто 4300 долларов. Немецкий хэтчбек Volkswagen Corrado, который в свое время в США разошелся тиражом всего в 17 тысяч экземпляров, расположился на втором месте. Под его капотом расположился 1,8-литровый турбомотор. Авто можно приобрести за 5 тысяч долларов. Спорткар Mazda RX 1975 модельного года также попал в тройку лидеров. Его средняя цена — 4100 долларов.

Немецкому Mercedes-Benz 190, который выпускался с 1984 по 1993 год, досталась четвертая строчка рейтинга. Его стоимость на сегодняшний день составляет 3900 доллвров. Маслкар Ford Mustang 1986 модельного года замыкает пятерку лидеров. Если повезет, то автомобиль можно приобрести за 4500 долларов.

Напомним, накануне сообщалось, что автомобильные специалисты провели исследование и определили, что наибольшей популярностью среди россиян пользуется авто с типом кузова «хэтчбек».