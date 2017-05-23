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Происшествия
Сварщик погиб при взрыве на карьере в Ростовской области

Сварщик погиб при взрыве на карьере в Ростовской области

18:11  23 Мая 2017
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Сварщик погиб при взрыве на карьере в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области выясняют обстоятельства гибели человека в городе Миллерово. Об этом рассказали во вторник представители областного управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе песчаного карьера. Согласно предварительной информации, нарушение техники безопасности привело к взрыву емкости с горючим. Погиб один сварщик, еще два человека получили ранения.

Как ранее сообщало издание Дни.ру, в конце апреля в Забайкальском крае в шахту с рабочими упала льдина.

#ростовская область
Алексей Громов
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