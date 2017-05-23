США признались, что у них нет доказательств поставок оружия «Талибану» из РФ

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Вашингтон, 23 мая. Глава разведуправления Минобороны США Винсент Стюарт признался, что у американской разведки нет никаких доказательств того, что российская сторона якобы оказывала помощь боевикам «Талибана» в Афганистане, передавая им оружие или денежные средства.

Стюарт заявил, что у американской стороны якобы имеются некие свидетельства в пользу того, что РФ якобы предлагала помощь «Талибану» (запрещен в РФ).