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Весь мир
США признались, что у них нет доказательств поставок оружия «Талибану» из РФ

США признались, что у них нет доказательств поставок оружия «Талибану» из РФ

18:02  23 Мая 2017
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США признались, что у них нет доказательств поставок оружия «Талибану» из РФ

Вашингтон, 23 мая. Глава разведуправления Минобороны США Винсент Стюарт признался, что у американской разведки нет никаких доказательств того, что российская сторона якобы оказывала помощь боевикам «Талибана» в Афганистане, передавая им оружие или денежные средства. 

Стюарт заявил, что у американской стороны якобы имеются некие свидетельства в пользу того, что РФ якобы предлагала помощь «Талибану» (запрещен в РФ).

«Однако я не видел никаких реальных доказательств того, что оружие или деньги действительно поставлялись», — сообщил военный на слушаниях в Сенате. 

#россия #сша #талибан
Владимир Багров
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