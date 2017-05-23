Украину лишили права голоса на выборах главы ВОЗ из-за долгов

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Женева, 23 мая. Украинские делегаты не смогут принять участие в выборах гендиректора Всемирной организации здравоохранения из-за задолженности перед организацией, сообщили в ВОЗ.

Украина не сможет принять участие в выборах нового гендиректора ВОЗ из-за долгов по взносам. Украина, Центральноафриканская Республика, Коморские острова и Гвинея-Бисау вошли в число стран, чье участие во Всемирной организации здравоохранения приостановлено, остальные 186 стран перешли к закрытому голосованию.

Сегодня Сомали урегулировала вопрос задолженностью, восстановив свои права в организации, сообщили в пресс-службе ВОЗ. Отметим, что для избрания нового директора организации кандидату необходимо получить 2/3 голосов.