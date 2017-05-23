Жюри объявило шорт-лист международного фотоконкурса имени Андрея Стенина

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Москва, 23 мая. Авторы из 14 стран вошли в шорт-лист работ 2017 года, представленных на Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина. Жюри конкурса возглавил фотодиректор немецкого журнала Stern Андреас Трамп.

Целью конкурса, организованного медиагруппой «Россия сегодня» под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, является поддержка молодых фотографов, а также привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики.

Как сообщает RT, в этом году на суд жюри представили около 5 тыс. работ фотографов из 76 государств. Снимки оценивали в четырех номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени». В шорт-лист фотоконкурса вошли авторы из 14 стран.

Имена призеров объявят 7 августа, а церемония награждения состоится осенью в Москве.

По словам руководителя объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» Александра Штоля, занявших призовые места участников также наградят партнеры конкурса — информационный холдинг Al Mayadeen TV, Шанхайская объединенная медиагруппа и Международный комитет Красного Креста. Они вручат дополнительные призы за лучшие, по их мнению, работы из шорт-листа.