Опубликован полный список попавших под ограничения белорусских предприятий

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Москва, 23 мая. Россельхознадзор опубликовал полный список сельскохозяйственных предприятий Белоруссии, на поставку продукции которых введены ограничения.

Уточняется, что по состоянию на 23 мая 34 белорусских предприятия из Реестра предприятий Таможенного союза имеют статус усиленный лабораторный контроль», 26 фирмам вынесены предупреждения, в отношении 36 компаний действуют специальные требования.

Временные ограничения на поставки наложены на пять белорусских предприятий, производящих молочную продукцию, 24 предприятия, производящих мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукцию, а также на пять предприятий по производству кормов. Среди этих предприятий: ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», СООО «Белсыр», ОАО «Птицефабрика «Дружба», ООО «Витебская бройлерная птицефабрика», ООО «ГурманФуд» и другие.

Еще 20 предприятий могут поставлять только некоторые виды продукции.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.