Латакия: на севере провинции прекратились крупные боестолкновения

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Латакия, 23 мая. В горной провинции Сирии отмечается относительно спокойная ситуация.

Ранее военные источники сообщали о передвижении групп боевиков в горных регионах провинции, однако сейчас боестолкновения практически закончились. Иногда вспыхивают локальные перестрелки с вооруженными отрядами «умеренной» оппозиции.

В провинции ведется активная разведывательная деятельность со стороны западных военных. Сообщалось, что бойцам 144-й бригады Сирийской арабской армии удалось сбить три американских беспилотника. Партия БПЛА была направлена США в Афганистан и часть из них могла «осесть» в Турции.