Медики Украины: 2900 гривен – оклад врача высшей категории, мы голодаем!

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Киев, 23 мая. Медики сразу из нескольких регионов Украины приехали в Киев требовать дополнительных выплат к своим ничтожным окладам, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Врачи и младший медицинский персонал перекрыли улицу Грушевского возле здания Кабинета министров в Киеве. Корреспонденту ФАН они рассказали, что приехали из Белой Церкви, Житомира, Винницы и других городов Украины. Всего из регионов в Киев приехало около 500 медиков на 10 автобусах.

«3200 гривен - это должна быть моя официальная зарплата. Но на руки мы получаем 2576 гривен. 2900 гривен (6 тысяч рублей – прим. ред.) – оклад врача высшей категории, тут нам даже на проезд и на проживание не хватает. А нам еще надо за коммунальные услуги платить, кому-то надо за комнату в общежитии заплатить, людям остается по 30 гривен в месяц на свои личные нужды. Это неприемлемо», - пытались донести информацию до журналистов протестующие.

Многие говорили, что им буквально не на что кормить семьи, потому что на прожиточный минимум денег регулярно не хватает, а все свои запасы с огородов люди за зиму уже подъели.

Также возмущало медиков внедрение уравниловки, из-за которой врач высшей категории и простой фельдшер теперь получают на Украине одинаково мало.

«Нет смысла учиться, нет смысла получать высокую квалификацию, потому что даже лучший в стране хирург получает 4 тысячи гривен. Врачи уезжают за границу – в Россию или Европу. Там платят нормально, можно жить, а не выживать», - рассказали медики.

Из кабинета министров к протестующим никто не вышел, но с врачами поговорили депутаты Верховной рады. Они предложили выслушать требования людей, и разработать соответствующую рабочую группу. Также депутаты пообещали, что в рамках медицинской реформы, идущей сейчас на Украине, ни одна больница не должна быть закрыта и предложили медикам жаловаться, если это произойдет.