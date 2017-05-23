Глава нацразведки США рассказал, чего он ждет от РФ в 2017 году

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Вашингтон, 23 мая. Американская сторона ждет от России в 2017 году большей агрессии в сфере международной политики. Об этом заявил директор нацразведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс.

По словам политика, российский президент Владимир Путин будет предпринимать активные действия для продвижения статуса РФ как супердержавы.

«В 2017 году Россия будет более агрессивной в международных отношениях, более непредсказуемой в своем подходе к США», — подчеркнул Коутс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не обсуждал Израиль в рамках встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.