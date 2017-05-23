Украина ввела новый порядок ввоза книг из России, ДНР и ЛНР

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Киев, 23 мая. Власти Украины утвердили новый порядок ввоза издательской продукции, которая изготавливается на территории ДНР, ЛНР и России. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телерадиовещания Украины.

По данным ведомства, 22 мая вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает новый порядок выдачи разрешений на ввоз издательской продукции, которая изготовлена или ввозится с территории ДНР, ЛНР и России.

Действие документа распространяется на субъектов хозяйствования, которые осуществляют ввоз и распространение издательской продукции, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Теперь импортеры из РФ должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. Также будет действовать экспертный совет, который может рассматривать предоставление разрешений на импорт в случаях, когда Госкомтелерадио будет иметь сомнения относительно содержания книги.

Напомним, 16 мая на Украине вступил в силу указ президента Петра Порошенко о расширении и продлении антироссийских санкций, который, в том числе, закрыл на территории страны соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».