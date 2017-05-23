Путин поручил разобраться с ДЮСШами, ШОРами и ЦОПами

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Сочи, 23 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил недовольство по поводу названий спортивных школ в нашей стране. По словам российского лидера, аббревиатуры получаются неблагозвучными и в них легко запутаться.

«С названиями пора бы разобраться, а то запутаться очень просто, — сказал глава государства на заседании совета по спорту в Сочи. — У нас и какие-то ДЮСШ и ШОР, ДЮШ и ЦСП и ЦОПы — и бог знает чего только нет».

Как отметил Путин, по сути, все они воспитывают атлетов, то есть занимаются одним и тем же.

Президент подчеркнул, что должна быть введена единая система контроля, единые стандарты подготовки, вне зависимости от ведомственной принадлежности.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что тенденции мирового спорта требуют серьезно пересмотреть систему подготовки спортивного резерва в России.