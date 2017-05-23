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Спорт
Путин предложил ввести систему грантов для талантливых спортсменов

Путин предложил ввести систему грантов для талантливых спортсменов

17:42  23 Мая 2017
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Путин предложил ввести систему грантов для талантливых спортсменов

Краснодар, 23 мая. В России необходимо внедрить систему грантов для перспективных спортсменов за счет сокращения финансирования профессионального спорта, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства Владимир Путин предложил продумать вопрос поддержки талантливых спортсменов и вывести его на федеральный уровень, что «позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших». Президент отметил, что необходимо пересмотреть финансирование профессионального спорта и направить деньги на молодых спортсменов.

«Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования  — я уже об этом говорил неоднократно  — профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, направляются очень большие и не всегда обосновано»,  — резюмировал Путин. Напомним, что сегодня, будучи с рабочей поездкой в Краснодаре, президент встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Ирина Селезнева
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