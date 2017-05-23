Очевидцы объяснили, как террорист мог проникнуть на «Манчестер Арену»

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Манчестер, 23 мая. Зрителей, пришедших на концерт певицы Арианы Гранде на «Манчестер Арене», практически не досматривали на входе. Об этом сообщила одна из зрительниц Никола Трохтова в эфире Чешского радио.

Досмотр пришедших на концерт был «нулевой», отметила зрительница. Поклонников певицы даже не попросили пройти через металлодетекторы.

«Единственное, что интересовало контролеров, — нет ли у нас своих бутылок с водой», — отметила Трохтова.

При этом, по словам зрительницы, охрана стадиона не проверяла ни сумки, ни одежду посетителей.

Напомним, взрыв прогремел ночью на концертной площадке «Манчестер Арена», где выступала певица Ариана Гранде. Произошедшее было квалифицировано как теракт. Его жертвами стали 22 человека, еще 59 были госпитализированы, восемь числятся пропавшими без вести.