Путин принял предложение главы ФИФА сыграть в шахматы

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Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино намерены сыграть друг с другом в шахматы. Об этом они заявили во время визита в класс шахмат академии «Краснодара», сообщает в соцсетях корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Президент ФИФА во время осмотра класса обратился к главе российского государства с предложением: «Сыграем?». Путин принял вызов и ответил: «Yes».

Ранее сообщалось, что Путин и Инфантино встретились в Краснодаре в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ по футболу-2018. Российский лидер заверил спортивного менеджера, что все объекты будут готовы к соревнованиям в срок.