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Нью-Йорк, 23 мая. Представитель генсека ООН в Ираке Ян Кубиш заявил на заседании Совбеза, что освобождение Мосула от «Исламского государства»* является вопросом времени.

Спецпредставитель отметил, что основная часть военной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) будет завершена к концу текущего года.

Боевики «Халифата» продолжают использовать мирное население второго по величине города Ирака в качестве «живых щитов», однако сейчас игиловцы контролируют не более трех процентов западной части Мосула. Операция по освобождению города от «Исламского государства» ведется с октября прошлого года.

* Организация запрещена на территории РФ.