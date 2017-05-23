Александр Костин: У теракта в Манчестере будет продолжение

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Утром вторника мир потрясло сообщение о мощном взрыве на британском стадионе «Манчестер Арена». В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.

Несколько позже представители «Исламского государства»* (террористической организации, запрещенной в РФ) разместили в соцсетях сообщение, что ответственность за совершенный в Манчестере теракт они берут на себя и что взрыв совершен террористом-смертником.

«Мир постмодерна» под ударом

С просьбой прокомментировать случившуюся трагедию Федеральное агентство новостей обратилось к заместителю генерального директора (на общественных началах) Института национальной стратегии Александру Костину. По его мнению, вне зависимости от того, стоит ли действительно за терактом ИГ* или лишь декларирует это, взрыв в Манчестере высветил целый ряд вызовов, на которые у властей Великобритании пока внятного ответа нет.

Например, это цивилизационный вызов. Взрыв в Манчестере — это ведь не только теракт, но еще и сигнал, наглядно демонстрирующий, что внутри британского общества имеются очень серьезные проблемы. Достаточно продолжительное время британцы строили своеобразный «горизонтальный мир постмодерна» без ярко выраженного центра, формируемого национальной культурой. Предполагалось, что все жители Великобритании смогут найти в таком мире свое место, в буквальном смысле слова, растворившись в нем.

— Но пришедшие извне мигранты о столь великом замысле, видимо, не догадывались, — добавил Костин, — и поэтому с чистой совестью начали делать то, чего от них простодушные британцы никак не ожидали. Мигранты стали занимать тот самый пустующий центр британского «мира постмодерна» и, фигурально выражаясь, ставить там свои мечети. Т.е. не принимать британские правила игры, а навязывать коренным жителям острова свои ценности, свою собственную повестку. В итоге оказалось, что британское постколониальное общество жить в «мире постмодерна» не может. Однако, принять этот вывод британцы до сих пор отказываются. Что не позволяет им отрефлексировать ситуацию и начать принимать действенные меры к изменению наблюдаемых в их обществе дестабилизирующих тенденций.

Новый вызов

В настоящее время, отметил Александр Николаевич, к цивилизационному вызову добавился новый — угроза международного исламистского терроризма, которая становится логическим продолжением развития внутренних конфликтов в британском обществе. После известных событий в Сирии и Ираке начался процесс возвращения с Ближнего Востока лиц, повоевавших в рядах ИГ и других террористических формирований. Вместе с прибывающими террористами Европа получает не только их инфраструктуру, но и идеологию.

Безусловно, эта угроза актуальна не только для Великобритании, но и для других европейских стран. Однако именно для Соединенного Королевства, как показывает опыт последних лет, угроза исламистских террористов-возвращенцев актуальна особо. Это подтверждается, в частности, целой чередой терактов — начиная от взрывов в Лондоне 2005 года и заканчивая инцидентом на «Манчестер Арене» года 2017-го.

— Как бы цинично это ни прозвучало, — отметил Костин, — в манчестерском теракте ничего неожиданного нет. Это лишь продолжение британского цивилизационного кризиса в его радикальном проявлении и свидетельство того, что государственная машина королевства перестает справляться со своими задачами. И я не вижу признаков того, что в краткосрочной перспективе островитяне смогут с этим что-то сделать.

Иными словами — теракты в Великобритании будут продолжаться.

Сетецентрический терроризм

— В мае 2013-го в Лондоне исламисты напали на человека, одетого в футболку военной благотворительной организации Help for Heroes, и отрезали ему ножом голову, — напомнил собеседник ФАН. — Что? Кто-то отрефлексировал? Нет. Значит, продолжение следует. Оно и последовало… На стадионе «Манчестер Арена».

Заместитель генерального директора Института национальной стратегии пояснил, что для британцев усугубляет ситуацию еще и существование сетецентрической модели исламистского терроризма. Речь о трансляции террористами своих идей посредством интернета в другие государства без личного контакта с гражданами этих стран. Банальное усиление мер безопасности тут не сработает.

— Отследить и нейтрализовать террористическую сеть возможно, а вот нейтрализовать распространение радикальной франшизы под маркой ИГ куда как труднее, — уверен Костин. — Сейчас акцент сделан на продвижении компактного «пакета услуг»: нехитрая идеология, формирующая мировоззрение; несколько лидеров мнений, которые «окормляют» свою паству; и очень простой «путеводитель» — набор решений и действий. Если ранее ключевым действием был «джихад» в Сирию, то сейчас — стратегия террористов-одиночек или малых групп, которая широкого шагает по Европе. Вспомните, например, прошлогодний теракт в Ницце.

Инерционная борьба

Великобритания, как и другие европейские державы, по словам Костина, инерционно продолжают бороться со структурами, и даже здесь, как показал теракт, их система безопасности регулярно сбоит. Образно говоря, попытки замазать дыры штукатуркой бессмысленны — уже обваливается потолок. Безупречная административная система не справляется с новыми вызовами. Нужны радикальные решения, которые при политической культурной гегемонии (согласно Грамши) левых идей пока невозможны.

Взрыв на «Манчестер Арена»: террористы воспользовались проколом спецслужб

— Главенствующая европейская бюрократия будет продолжать всеми силами сохранять устаревшую социальную и политическую модель. За примерами далеко ходить не надо: посмотрите на заявления британских политиков и заголовки крупнейших газет. Несмотря ни на что (а это далеко не первый теракт в Британии), Россия остается главным врагом Британии, настоящие же проблемы остаются в тени. Значит, как бы это ни было печально, но, повторюсь, у теракта в Манчестере будет продолжение, — подытожил Александр Костин.

* Организация запрещена на территории РФ.