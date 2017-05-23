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Технологии
Volkswagen прекратил производство внедорожника Touareg на заводе в Калуге

Volkswagen прекратил производство внедорожника Touareg на заводе в Калуге

17:24  23 Мая 2017
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Volkswagen прекратил производство внедорожника Touareg на заводе в Калуге

Калуга, 23 мая. Немецкая автомобильная компания Volkswagen прекратила сборку внедорожника Touareg на заводе, расположенном в Калуге. Причина остановки не сообщается.

В данный момент все автомобили Touareg привозят на российский авторынок из Европы. Неизвестно, возобновят ли сборку на заводе. В пресс-службе предприятия пока никак не комментируют решение Volkswagen.

Volkswagen прекратил производство внедорожника Touareg на заводе в Калуге

В группе официальных дилеров Wagner в Петербурге сообщили, что внедорожники немецкой компании теперь будут поставляться из Словакии. Замещать модели не придется. В данный момент Volkswagen Touareg находится на 3-4 месте по уровню спроса. Цена внедорожника не изменится.

Отметим, что компания Volkswagen Group представлена в России заводом в Калуге и площадкой в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan, Skoda Rapid.

#автомобиль #volkswagen touareg
Алексей Громов
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