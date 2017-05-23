Путин поручил привлечь иностранцев к участию в спартакиадах

В Избранное

Скопировать

Краснодар, 23 мая. Иностранные спортсмены должны принимать участие в спартакиадах в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

«Прошу правительство обеспечить подготовку и проведение спартакиад», — сказал российский лидер.

По его словам, решение о летних и зимних всероссийских спартакиадах принималось еще в 2013 году, но до сих пор не было выполнено.

«Более того, надо предусмотреть участие и зарубежных атлетов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы, сделает их привлекательными как для зрителей, так и для принимающих их регионов», — заявил Путин.

Ранее президент отметил необходимость серьезно пересмотреть систему подготовки спортивного резерва в России, согласно тенденциям развития мирового спорта.