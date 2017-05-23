Вербовщикам ИГИЛ вынесли приговоры в Петербурге

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Санкт-Петербург, 23 мая. Московский окружной военный суд приговорил двоих вербовщиков так называемого «Исламского государства»* к 6 и 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом рассказали официальные представители петербургского управления СК Российской Федерации.

Данное решение было принято в ходе выездного заседания суда в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Башкирии был задержан вербовщик запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

* Организация запрещена на территории РФ.