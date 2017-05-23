В Новосибирске проводят уникальные операции на головном мозге

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В Сибирском федеральном биомедицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина провели уникальную операцию мужчине, перенесшему кровоизлияние в мозг. Новосибирские нейрохирурги продемонстрировали коллегам из 11 стран новый метод лечения мальформации — патологии сосудов головного мозга — с почти стопроцентным излечением. При всех других ныне существующие способах лечения такой патологии выздоровление наступает лишь в 30-40% случаев. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

В Клинике Мешалкина спасли от гибели 40-летнего мужчину, уже перенесшего кровоизлияние в мозг и имеющего высокую вероятность его повторения. Как пояснил руководитель центра ангионеврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук Кирилл Орлов, этим заболеванием, как правило, страдают люди трудоспособного возраста — от 30 до 50 лет.

«Наша методика лечения направлена на исключение рисков повторного кровоизлияния в головной мозг. От первого кровоизлияния наш пациент уже оправился, пролечившись по месту жительства. А когда гематома регрессировала, его направили к нам на операцию, чтобы избежать повторного кровоизлияния, которое могло привезти к инвалидности, а то и к смерти. Если учесть, что люди в среднем живут до 70 лет, то риск погибнуть в течение жизни у нашего пациента достигал 30%», — рассказал корреспонденту ФАН Кирилл Орлов.

При этом он подчеркнул, что самый опасный период для таких людей — первый год после кровоизлияния, в течение которого риск повторения болезни достигает 20%. В зависимости от локализации кровоизлияния в головном мозге, у человека может наступить парализация рук, ног, нарушиться речь, интеллектуальные способности.

«Мы продемонстрировали коллегам операцию по трансвенозной эмболизации артериовенозной мальформации, которую, кроме нас, мало кто практикует. Мальформации — это клубки из патологически измененных сосудов головного мозга. В некоторых медицинских центрах их до сих пор убирают с помощью открытых черепных операций. Ряд клиник блокируют патологию путем введения эмболизатора, блокирующего поврежденные сосуды, но делают это через артерию в головном мозге. Однако некоторые мальформации с артериальной стороны закрыть не получается, и процент излечения больных не превышает 30-40%. Именно таких пациентов мы и оперируем трансвенозно, что позволяет достичь почти стопроцентного выздоровления», — пояснил Кирилл Орлов.

Во время операции нейрохирург через вену вводит в головной мозг лекарственный препарат — оникс, тромбирующий пораженные сосуды. Такой метод лечения используют ограниченное число клиник, поскольку он считается сложным и опасным. Но, как утверждают в клинике Мешалкина, если учитывать все показания и противопоказания, соблюдать все условия, то этот метод не опаснее блокады пораженных сосудов через артерию. В Новосибирске используют оба метода лечения.

За ювелирной и почти уникальной операцией следили 130 участников конференции эндоваскулярной нейрохирургии ICENS 2017, приехавших в клинику Мешалкина из 11 стран, в том числе из Франции, Испании, Латвии, Белоруссии, Тайваня, Японии, а также российские коллеги. Эмболизация сосудов головного мозга — одна из специализаций новосибирского центра. Сюда везут на операции из всех регионов России — с Дальнего Востока, Урала, из Сибири, центральных регионов страны.