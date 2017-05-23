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Метеорологи объяснили, чем полезен холодный май

Метеорологи объяснили, чем полезен холодный май

17:34  23 Мая 2017
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Метеорологи объяснили, чем полезен холодный май

Москва, 23 мая. Холодная и влажная погода в мае имеет свои плюсы, например, может привести к хорошему урожаю зерновых. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что существует следующая поговорка: май холодный  — год хлебородный. И у народной мудрости есть основания. 

«При холодном мае земля насыщается влагой, нет засухи, и это действительно так: при холодном мае обычно хороший урожай», — приводит слова Вильфанда РИА Новости

Условия для проведения посевных работ, появления всходов и дальнейшего роста зерновых культур на большей части России удовлетворительные. Однако холодный май может негативно отразиться на плодовых деревьях, произрастающих на юге России, например, в Краснодарском крае. 

#вильфанд
Владимир Багров
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