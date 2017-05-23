Метеорологи объяснили, чем полезен холодный май

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Москва, 23 мая. Холодная и влажная погода в мае имеет свои плюсы, например, может привести к хорошему урожаю зерновых. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что существует следующая поговорка: май холодный — год хлебородный. И у народной мудрости есть основания.

«При холодном мае земля насыщается влагой, нет засухи, и это действительно так: при холодном мае обычно хороший урожай», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Условия для проведения посевных работ, появления всходов и дальнейшего роста зерновых культур на большей части России удовлетворительные. Однако холодный май может негативно отразиться на плодовых деревьях, произрастающих на юге России, например, в Краснодарском крае.