Луганская область потеряла треть бюджета из-за блокады ДНР и ЛНР

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Запорожье, 23 мая. Луганская область лишилась более 30% бюджетных поступлений из-за торговой блокады ДНР и ЛНР. Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Чем сегодня обернулось то, что некоторые люди вышли и посидели на рельсах полтора месяца. Это отразилось в минус 36,6% областного бюджета. Эта проблема может вынырнуть в ноябре-декабре, когда встанет вопрос, чем платить заработную плату учителям и врачам», — сказал Гарбуз.

Напомним, в конце января украинские радикалы при поддержке депутатов Верховной рады заблокировали поставки угля из Донбасса. 15 марта под давлением радикалов президент Украины Петр Порошенко был вынужден полностью приостановить торговые отношения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.