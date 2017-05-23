Вандалы выкрали из могилы тело мужчины в Башкирии

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Уфа, 23 мая. Вандалы выкопали из могилы тело мужчины, погибшего в ДТП во Владимирской области. В настоящее время его родители ищут злоумышленников и обещают вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Согласно версии полиции, мужчина разбился в аварии, когда направлялся в свой родной город Сибай из Москвы, где собирался покупать жилье.

Отец погибшего заявил, что сразу же заподозрил неладное, когда увидел тело после ДТП. По словам бывшего военного, на нем были признаки насильственной смерти, а также, по его мнению, пулевые ранения.

Когда родители приехали в столицу, чтобы увезти вещи сына, они обнаружили, что в квартире побывали грабители. Далее выяснилось, что злоумышленники каким-то образом обналичили все накопленные деньги погибшего. Родители потребовали провести эксгумацию и получили разрешение. Они приехали на кладбище и обнаружили развороченную могилу.

Напомним, ранее правоохранители раскрыли громкое убийство 33-летнего жителя подмосковного Чехова, раненного ножом на автозаправке.