Не имеющее оправдания насилие: генсек ООН осудил теракт в Манчестере

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 23 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Манчестере, жертвами которого по последним данным стали 22 человека. Этому насилию не может быть оправдания, убежден он.

«Генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает ужасную атаку в Манчестере. Он выражает искреннюю солидарность с народом и правительством Соединенного Королевства», — сообщил официальный представитель Гуттареша Стефан Дюжаррик.

Кроме того, Дюжаррик добавил, что генсек также надеется, что причастные к этому не имеющему оправдания насилию будут оперативно привлечены к ответственности.

Как сообщалось ранее, теракт в комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт певицы Арианы Гранде, произошел накануне поздно вечером. В результате кровавой атаки погибли 22 человека, 59 человек получили ранения. Среди жертв есть дети.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.