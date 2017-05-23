Хама: грузовик ИГ с боеприпасами попал в засаду САА
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Итрия, 23 мая. Боевики «Исламского государства»* попали в засаду в районе долины Аузаб.
На востоке провинции Хама боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) понесли серьезные потери. Военный источник сообщает, что террористы продолжают совершать вылазки и проводить конвои с подкреплением и боеприпасами.
Один из игиловских грузовиков с боеприпасами попал в засаду правительственных войск около населенного пункта Итрия. После короткой перестрелки боевики сдались, боеприпасы террористов пополнят арсенал Сирийской арабской армии.
* Организация запрещена на территории РФ.
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