Хама: грузовик ИГ с боеприпасами попал в засаду САА

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Итрия, 23 мая. Боевики «Исламского государства»* попали в засаду в районе долины Аузаб.

На востоке провинции Хама боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) понесли серьезные потери. Военный источник сообщает, что террористы продолжают совершать вылазки и проводить конвои с подкреплением и боеприпасами.

Один из игиловских грузовиков с боеприпасами попал в засаду правительственных войск около населенного пункта Итрия. После короткой перестрелки боевики сдались, боеприпасы террористов пополнят арсенал Сирийской арабской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.