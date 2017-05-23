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Новости Сирии
Хама: грузовик ИГ с боеприпасами попал в засаду САА

Хама: грузовик ИГ с боеприпасами попал в засаду САА

17:17  23 Мая 2017
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Хама: грузовик ИГ с боеприпасами попал в засаду САА

Итрия, 23 мая. Боевики «Исламского государства»* попали в засаду в районе долины Аузаб.

На востоке провинции Хама боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) понесли серьезные потери. Военный источник сообщает, что террористы продолжают совершать вылазки и проводить конвои с подкреплением и боеприпасами.

Хама: грузовик ИГ с боеприпасами попал в засаду САА

Один из игиловских грузовиков с боеприпасами попал в засаду правительственных войск около населенного пункта Итрия. После короткой перестрелки боевики сдались, боеприпасы террористов пополнят арсенал Сирийской арабской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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