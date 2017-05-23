Путин призвал пересмотреть систему подготовки спортивного резерва в России

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Краснодар, 23 мая. Тенденции мирового спорта требуют серьезно пересмотреть систему подготовки спортивного резерва в России. Об этом заявил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта президент РФ Владимир Путин.

«Система спортивной подготовки детей и молодёжи у нас есть, она складывалась десятилетиями, но современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки и технологий, а также новые вызовы диктуют необходимость серьезного пересмотра сложившихся методик и подходов», — сообщил президент.

Российский лидер также призвал унифицировать принципы и стандарты подготовки спортсменов, сообщает ТАСС.

Ранее Путин в рамках рабочего визита в Краснодарский край посетил академию футбольного клуба «Краснодар» и пообщался с ее воспитанниками.