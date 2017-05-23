Российские «Защитники» завоевали Китай

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Москва, 23 мая. Российский кинокомикс «Защитники» за первый уикенд собрал в китайском прокате более двух миллионов долларов.

Фантастический экшн Сарика Андреасяна в первый же день проката в Китае получил около 34 тысяч сеансов. По оценкам экспертов общие сборы ленты составят три миллиона долларов. Продюсер фильма сообщил, что лента вышла на экранах десятка стран мира, после проката в Китае картина отправится в Латинскую Америку.

«Защитников» называют «первым российским кинокомиксом», который рассказывает о четверых супергероях из бывших республик СССР, спасающих мир о гибели. В России фильм вышел в прокат в феврале текущего года и собрал всего 262 миллиона рублей, пишут Известия.