Эксперты подсчитали, сколько нужно денег для «нормальной жизни» в России

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Москва, 23 мая. Чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, российские семьи из трех человек должны получать в среднем по 83,6 тыс. рублей суммарного ежемесячного дохода. К такому выводу пришли специалисты из исследовательского холдинга Romir.

Это на 10,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. При этом эксперты отмечают, что рост финансовых аппетитов россиян превышает годовую инфляцию.

Разумеется, для разных регионов России сумма оптимального ежемесячного семейного дохода будет отличаться. Так, для нормальной жизни в мегаполисе необходимо получать суммарно 118 тыс. рублей, а в деревне будет достаточно 67 тыс. рублей, пишет Газета.ру.