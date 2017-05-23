Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Эксперты подсчитали, сколько нужно денег для «нормальной жизни» в России

Эксперты подсчитали, сколько нужно денег для «нормальной жизни» в России

17:11  23 Мая 2017
70

Эксперты подсчитали, сколько нужно денег для «нормальной жизни» в России

Москва, 23 мая. Чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, российские семьи из трех человек должны получать в среднем по 83,6 тыс. рублей суммарного ежемесячного дохода. К такому выводу пришли специалисты из исследовательского холдинга Romir.

Это на 10,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. При этом эксперты отмечают, что рост финансовых аппетитов россиян превышает годовую инфляцию.

Разумеется, для разных регионов России сумма оптимального ежемесячного семейного дохода будет отличаться. Так, для нормальной жизни в мегаполисе необходимо получать суммарно 118 тыс. рублей, а в деревне будет достаточно 67 тыс. рублей, пишет Газета.ру.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть