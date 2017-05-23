Посол РФ назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья

В Избранное

Скопировать

Тирасполь, 23 мая. Российские миротворцы покинут Приднестровье только после урегулирования конфликта между Кишиневом и Тирасполем, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев.

У России есть обязательства в контексте международной миротворческой операции в Приднестровье, заявил представитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Губарев. По словам посла, мандат операции будет исчерпан только тогда, когда будет найдено политическое решение конфликта между Кишиневом и Тирасполем.

«До этого руководство России не видит оснований для пересмотра нашего отношения к находящимся в регионе миротворческим силам», — отметил дипломат. Таким образом Сергей Губарев прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии, назвавшего присутствие российских военных «оккупацией части территорий».

Отметим, что сам молдавский лидер Игорь Додон осудил решение Конституционного суда. Напомним, что российские миротворцы были введены в регион по соглашению, подписанному с Молдавией в 1992 году. Тирасполь видит в российских миротворцах гарантию безопасности и критикует требования КС Молдавии о выводе военнослужащих из зоны приднестровского конфликта.