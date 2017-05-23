Сирия сегодня: ИГ мстит в Манчестере, теракт в Хомсе, россиянка с ребенком на сирийской границе

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Сирия сегодня, 23 мая. ИГИЛ* мстит в Манчестере за Сирию и Ирак; Лавров о межконфессиональных конфликтах, раздирающих Сирию; взрыв автомобиля в Хомсе — есть погибшие и раненые; россиянка с ребенком застряла на границе с Сирией, повторив судьбу героини фильма «Пальмира».

ИГИЛ, Манчестер и Сирия

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв во время концерта на стадионе в британском Манчестере, в результате которого погибли не менее 22 человек, в том числе дети, десятки людей пострадали.

О том, что ИГ приняло на себя ответственность за взрыв в Манчестере, сообщается в Twitter одной из международных организаций, которая занимается мониторингом интернет-активности террористов.

Сообщается, что взрыв в Манчестере якобы стал местью за бомбардировки Сирии и Ирака. «Одному из воинов халифата удалось разместить взрывное устройство в центре скопления крестоносцев в британском Манчестере», — говорится в сообщении, приписываемом пресс-службе ИГ.

Записи в соцсетях, что взрыв в Манчестере мог стать местью за антитеррористические действия в Сирии и Ираке, стали появляться в первые часы посте теракта.

Впрочем, директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC) Евгения Гвоздева считает, что видео, которое было распространено в Интернете якобы от имени ИГ, не является свидетельством того, что «Исламское государство» действительно берет на себя ответственность за теракт в Манчестере.

«По всей вероятности, это видео было сделано одним из сторонников ИГ в поддержку теракта в Манчестере. Но это любительское видео, оно не имеет никакого отношения к «официальным» медиа ИГ», — рассказала Гвоздева «Газете.Ru».

Взрыв в Манчестере произошел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, 59 получили ранения. Сообщалось, что теракт устроил смертник, которому удалось пронести на стадион взрывное устройство. Позже британская полиция заявила, что задержала подозреваемого в причастности к теракту.

Кто раздирает Сирию

Проблему Сирии не удастся решить, если продвигать раскалывающие страну подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед журналистами по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Давором Иво Стиэрой.

«Проблемы Сирии не решить, если продвигать подходы, которые не объединяют, а раскалывают, — заявил Лавров, отвечая на вопрос одного из журналистов по сирийской тематике. — Это тем более опасно, если вольно или невольно раскалывают по конфессиональному признаку, в том числе внутри течений, которые существуют в исламе».

Взрыв автомобиля в Хомсе — есть погибшие, десятки раненых

Теракт, унесший жизни нескольких мирных жителей, произошел в городе Хомс — центре одноименной сирийской провинции. Напомним, по сообщению корреспондента Федерального агентства новостей два дня назад Хомс полностью перешел под контроль сирийской правительственной армии.

Жертвами теракта, произошедшего в Хомсе во вторник, стали как минимум два мирных жителя, не менее 40 человек получили ранения, сообщает сирийский источник ФАН.

Ранее появилась информация, что в квартале Аз-Захра города Хомс взорвался заминированный автомобиль, что было расценено как теракт.

Это не кино: фильм «Пальмира» в реальности

Гражданка России Светлана Хайдарова заявила РИА Новости, что ее вместе с маленьким ребенком насильно удерживают в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции рядом с границей Сирией. В «плену» россиянку держат бывший гражданский муж и его родственники.

По словам Светланы, когда стало ясно, что совместная жизнь с мужем-турком не задалась, она вместе с родившимся в Турции ребенком решила уехать в Россию. Однако бывший муж и его родственники стали этому препятствовать.

«У меня нет денег, нет телефона, я не знаю турецкого и не могу покинуть этот дом, — рассказала россиянка, украдкой воспользовавшись телефоном мужа. — Ребенка мне не отдают. Я не могу вывезти его в Россию, но и бежать без него я тоже не могу, он здесь может погибнуть».

Во время разговора связь со Светланой прервалась. В дальнейшем на звонки отвечал муж, который отказался позвать бывшую жену к телефону.

Корреспондент издания сообщил о ситуации в посольство России в Анкаре, начата проверка.

Отметим, это история немного похожа на сюжет первого совместно российско-сирийского художественного фильма «Пальмира», съемки которого начнутся в этом году. В фильме «Пальмира» рассказывается, как врач из Дагестана пытается вызволить свою жену и ребенка из Сирии, где их насильно удерживают боевики запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.