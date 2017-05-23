Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере
Лондон, 23 мая. Подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди, утверждает телеканал CBS News.
Как сообщает телеканал в микроблоге в Twitter, смертник ранее уже попадал в поле зрения британской полиции. По предварительным данным, Абеди удалось пронести бомбу на стадион в рюкзаке.
Отметим, ранее премьер-министр страны Тереза Мэй также сообщила, что правоохранители располагают данными о личности исполнителя террористического акта.
Напомним, что при взрыве на стадионе Манчестера по последним данным погибли 22 человека, 59 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*).
* Организация запрещена на территории РФ.