Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди, утверждает телеканал CBS News.

Как сообщает телеканал в микроблоге в Twitter, смертник ранее уже попадал в поле зрения британской полиции. По предварительным данным, Абеди удалось пронести бомбу на стадион в рюкзаке.

Отметим, ранее премьер-министр страны Тереза Мэй также сообщила, что правоохранители располагают данными о личности исполнителя террористического акта.

Man who blew himself up at an Ariana Grande concert was known to authorities prior to the attack, CBS News confirms https://t.co/UrJsrnnoc6 pic.twitter.com/O4MYCpUgPk — CBS News (@CBSNews) May 23, 2017

Напомним, что при взрыве на стадионе Манчестера по последним данным погибли 22 человека, 59 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*).

* Организация запрещена на территории РФ.