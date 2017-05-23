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Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

17:09  23 Мая 2017
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Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

Лондон, 23 мая. Подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди, утверждает телеканал CBS News.

Как сообщает телеканал в микроблоге в Twitter, смертник ранее уже попадал в поле зрения британской полиции. По предварительным данным, Абеди удалось пронести бомбу на стадион в рюкзаке.

Отметим, ранее премьер-министр страны Тереза Мэй также сообщила, что правоохранители располагают данными о личности исполнителя террористического акта.

Напомним, что при взрыве на стадионе Манчестера по последним данным погибли 22 человека, 59 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*).

* Организация запрещена на территории РФ.

#теракт #манчестер
Тимур Румянцев
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