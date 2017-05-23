Крах Белого дома: почему власть Трампа рушится на глазах

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Кажется, что Дональд Трамп поистине наслаждается своей первой международной поездкой в качестве президента. В минувшие выходные он посетил Саудовскую Аравию, где ему оказали самый настоящий королевский прием. Саудиты вручили Трампу медаль, спроецировали его портрет на стену отеля, и вообще встретили его так, как только способна встретить президента США богатая нефтью монархия, которая только что приобрела многомиллиардное оружие американского производства. Трампу, чей личный стиль заимствован у Бурбонов, такое королевское обращение пришлось как раз по вкусу.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The Trump White House is collapsing» (Белый дом Трампа рушится на глазах), опубликованную на информационном портале The Week. Автор статьи: Саймон Малой (Simon Maloy).

Надеемся, что президент по-настоящему получает удовольствие от своей заграничной поездки, потому что дома его администрация стремительно разваливается на части.

Когда президентский самолет набирал высоту, чтобы доставить Трампа в Эр-Рияд, издания The New York Times и Washington Post опубликовали разгромные материалы по постоянно растущему скандалу о связях Белого дома с Россией. Times сообщила, что в ходе встречи в Овальном кабинете на следующий день после увольнения директора ФБР Джеймса Коми Трамп рассказал высокопоставленному российскому чиновнику о том, что Коми был «психом», а его увольнение стало настоящим облегчением после «огромного давления», которое испытывал президент «из-за России». В Washington Post между тем заявили, что расследование министерства юстиции США в отношении вмешательства России в предвыборную кампанию Трампа установило некоторого высокопоставленного чиновника Белого дома как «лицо, представляющее значительный интерес».

Вслед за публикациями в Washington Post и New York Times появилась еще одна сенсация. «CNN» сообщили, что в ходе кампании 2016 года российские чиновники хвастались тем, что могли использовать бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, чтобы оказывать влияние на Трампа и его соратников.

Публикация в Times особенно сильно ударила по репутации Трампа. В момент, когда президент якобы раскрыл истинную мотивацию увольнения им директора ФБР, его администрация по-прежнему придерживалась версии о том, что Коми потерял работу в связи с расследованиями в отношении электронной почты Хиллари Клинтон. Это означает, что чиновники от конфронтационного правительства знали, что Белый дом не был честен, это чревато политическими разоблачениями.

Кроме того, комментарии Трампа в адрес России могут оказаться в центре внимания при расследовании о препятствовании следствию, возглавляемом специальным советником Робертом Мюллером, который занялся этим делом после отставки Коми. Трамп уже заявил NBC, что расследование в отношении России сыграло свою роль в принятии им решения уволить Коми.

Публикация Washington Post тем временем создает впечатление, что расследование в отношении России способно оставить глубокий отпечаток. Тот факт, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома находится под пристальным вниманием, безусловно, является проблемой для Трампа, однако издание также сообщило, что расследование ФБР «включает в себя определение того, какие финансовые преступления были совершены приближенными президента».

Мир Трампа наполнен персонажами, чьи деловые отношения выглядят довольно подозрительно: Майкл Флинн и незадекларированные иностранные лоббистские деньги, Пол Манафорта и его «черная бухгалтерия» с выплатами от пророссийских политических партий Украины и т. д. Президент и его ближайшие советники пошли на многое, чтобы сохранить источники скрытых доходов, даже когда проводили политику, способную потенциально сказаться на их собственных финансах. Подозреваю, что расследование Министерства юстиции в отношении источников их доходов — это последнее, чего бы они хотели.

На более широком уровне все новые подробности в отношении российского скандала демонстрируют, насколько неэффективна исполнительная власть при Трампе. Сюжеты СМИ представляли собой не что иное, как результаты соответствующих утечек информации из Белого дома, министерства юстиции и разведывательного сообщества. Трамп уже проделал колоссальную работу, отдалив людей под ним, прежде чем уволил Коми, но его резкое и бесцеремонное избавление от директора ФБР явно обострило чувства и сделало жизнь людей, отвечающих за осуществление планов Трампа, еще более несчастной.

Сотрудники аппарата регулярно рассказывают журналистам о том, как утомительна и неприглядна работа в Белом доме. Другие делают анонимные заявления о том, как Трамп выставляет себя «идиотом» и рано или поздно доведет дело до импичмента. Все внутренние неурядицы внутри администрации подталкивают людей к нарушению строя и высказыванию жалоб журналистам.

Не стоит ожидать, что администрация будет нормально функционировать в подобных условиях. Белый дом буквально сочится ядом, и растущий уровень токсичности подрывает все, что пытаются сделать президент и его помощники. Ускорение российского расследования в сочетании со склонностью Трампа к политическому саморазрушению явно указывают на то, что в ближайшее время ситуация не улучшится.