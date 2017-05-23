Мужчину в США убили чипсы

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Вашингтон, 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины.

Инцидент произошел в Калифорнии. Согласно предварительным данным, американец умер от отравления чипсами «начос». В закуске содержалась бактерия, которая спровоцировала вспышку острого пищевого отравления и ботулизма.

Как передает телеканал «360», еще девять человек были госпитализированы.

Ранее стало известно о том, что во Франции 300 детей получили тяжелое пищевое отравление.