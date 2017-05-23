Россиянку с годовалым ребенком держит в плену в турецкой пустыне гражданский муж

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Анкара, 23 мая. Россиянка Светлана Хайдарова заявила, что ее бывший гражданский супруг и его родственники насильно удерживают ее и ребенка в Турции недалеко от границы с Сирией.

Светлана сообщила РИА Новости, что познакомилась со своим гражданским мужем Нури Караджой, когда тот работал в Екатеринбурге. Мужчина пригласил Светлану переехать к нему в Турцию. Та согласилась и родила от гражданского супруга ребенка, сейчас ему чуть больше года. Однако совместная жизнь не задалась, и женщина решила вернуться в Россию. Однако уехать из Турции она не может: ее удерживает бывший возлюбленный и его родственники. О своем бедственном положении Светлана сообщила корреспонденту, позвонив с телефона, который ее супруг забыл дома.

Светалана сообщила, что находится в доме вне населенного пункта в пустыне, на расстоянии около 25 км от Вираншехира провинции Шанлыурфа. У женщины нет ни денег, ни телефона, ее удерживают в дом, где в одной комнате живет девять человек.

«Меня заставляют целыми днями работать в поле, мой ребенок находится без присмотра, у него страшные ожоги от постоянного пребывания на солнце. Ребенка мне не отдают. Я не могу вывезти его в Россию и бежать без него я тоже не могу — он здесь может погибнуть», — сообщила россиянка.

При этом она никому не может рассказать о своих проблемах, поскольку следов физического насилия на ее теле нет, а турецкого языка она не знает.

В какой-то момент домой вернулся муж женщины и отобрал у нее телефон, сказав журналисту, что у них все хорошо, и потребовав больше не звонить.

О ситуации доложено в посольство России в Анкаре, по данному факту начата проверка. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пообещал помочь в случае необходимости организовать перелет.