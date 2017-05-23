Сирия: курды получили от США 100 грузовиков с вооружением

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Хасака, 23 мая. Грузовики прибыли в провинцию Хасака на северо-востоке Сирии.

Сирийский источник сообщает, что курды получили крупную партию стрелкового вооружения, топлива, боеприпасов, боевой техники и тяжелых видов оружия. Из Хасаки груз отправится на север провинции Ракка.

Американский груз предназначается для бойцов «Рабочей партии Курдистана», которая в Турции считается террористической. РПК борется за права курдов на территории Турции и настаивает на создание в составе страны курдской автономии. Анкара неоднократно осуждала поддержку, оказываемую Вашингтоном «Рабочей партии Курдистана».