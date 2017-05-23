Макрон осудил «атаку на молодость», совершенную смертником в Манчестере

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Париж, 23 мая. Теракт в Манчестере, произошедший накануне, стал атакой на европейскую молодежь, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер Эммануэль Макрон во время визита в посольство Великобритании в Париже заявил, что необходимо усилить сотрудничество со странами Европы в сфере борьбы с терроризмом. «Уже сделано немало, наше взаимодействие находится на исключительном уровне, но мы продолжим его усиливать», — сказал Макрон, таким образом прокомментировав теракт в Манчестере.

«Этот теракт, который произошел прошлой ночью в Манчестере, стал атакой на всю свободную Европу. Это европейская и британская молодость, которая подверглась атаке в самое сердце», — отметил он. Напомним, что по последним данным взрыв на стадионе во время концерта певицы Арианы Гранде, унес жизни 22 человек, около 60 получили ранения.