Килограммы денег нашли в болоте Владимирской области

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Владимир, 23 мая. Поисковики из Санкт-Петербурга обнаружили килограммы советских денег в одном из болот Владимирской области. Никто из местных жителей даже не догадывался о том, что по соседству спрятаны настоящие богатства.

Все купюры были аккуратно уложены в толстые пачки, которые, в свою очередь, перетянули резинкой. Все это помогло советским деньгам «дожить» до наших дней практически в идеальном состоянии.

Кладоискатели не знают, кто мог спрятать эти деньги. Не исключено, что это сделал какой-то бандит. Наличие пломб говорит о том, что деньги были привезены из банка.

Эксперты посчитали содержимое клада. Оказалось, что некто спрятал в глухой деревне почти миллиард советских рублей. До 1991 года на эти деньги можно было приобрести несколько сразу десятков квартир в Москве, передает «Политэксперт».