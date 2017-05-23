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Москва, 23 мая. Экс-главе министерства экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение. Как стало известно, расследование уголовного дела в отношении него завершено.

Обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, информирует во вторник агентство городских новостей «Москва».

19 мая совет директоров «Газпрома» предложил акционерам не выплачивать вознаграждения Улюкаеву.

Экс-глава Минэкономразвития был задержан в ноябре 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов за выдачу заключения, которое позволило бы «Роснефти» приобрести государственный пакет «Башнефти». Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы.