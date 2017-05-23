Украинский журналист сообщил о продвижении ВСУ в районе Дебальцево

В Избранное

Скопировать

Киев, 23 мая. Подразделения вооруженных сил Украины продвинулись на километр вперед на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«Еще один клочок земли отбит. В районе Светлодарской дуги украинские военные продвинулись вперед почти на километр. Меня чрезвычайно вдохновляют бесшабашность и героизм наших ребят», — написал Цаплиенко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не планирует решать конфликт в Донбассе с помощью военной силы. Он отметил, что в ближайшем будущем правительство примет решения, которые позволят вернуть ДНР и ЛНР в состав Украины дипломатическим путем.