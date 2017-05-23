Епархия просит прокуроров запретить «сатанинский» фестиваль красок в Челябинске

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Челябинск, 23 мая. Миссионерский отдел Челябинской епархии просит прокуратуру проверить фестиваль красок «Холи» на предмет соответствия законодательству РФ, в том числе Концепции национальной безопасности.

По мнению епархии, «Холи-фест» является сатанинским действом, так как он посвящен сожженной на костре индийской демонице Холике, пепел которой в оригинальном обряде символизируют краски. Епархия ведет борьбу с всероссийским фестивалем уже несколько лет. В ее заявлении говорится, что организаторы и участники фестиваля игнорируют мнение «крупнейшей и авторитетнейшей религиозной конфессии», а также сообщается о «змеином проникновении демонических практик в душу народа».

Епархия просит прокуратуру на федеральном уровне дать фестивалю правовую оценку, сообщает Ura.ru.