Андрей Червиченко: Провалы «Зенита» лежат на плечах Митрофанова

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Экс-президент и владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Федеральному агентству новостей проанализировал итоги сезона для «Зенита», занявшего по итогам чемпионата страны третью строчку.

— «Зенит» не там ищет тренера. Есть кандидатура, которая однозначно подойдет, — Бердыев. Он способен собрать мощную, чемпионскую команду. Посмотрите, с каким финансированием он достиг результатов в «Ростове». В «Зените» ищут громкие имена, забывая об адаптации. Для любого иностранца наша страна — другой мир. К нему не все могут приспособиться. Что касается Луческу, то вообще не стоило брать тренера с Украины, там очень многое зависит от различных нефутбольных ситуаций.

— Многие результаты «Зенита» также связывают с нефутбольными ситуациями…

— Они есть везде. Но на Украине таких ситуаций в разы больше. В России, кто бы что ни говорил, таких явлений меньше.

— Не пришла ли пора задуматься не о том, была та или иная кандидатура главного тренера ошибочной, а посмотреть глубже, кто способствовал назначению, почему не помог справиться с проблемами по ходу сезона? За это должен кто-то ответить?

— Да, конечно, руководитель должен нести ответственность. Причем речь не о тех, кто выделяет деньги, а именно о людях, которые осуществляют оперативное руководство. Я сейчас о Максиме Митрофанове. Это его ответственность, как генерального директора. Провалы лежат на его плечах.

— С чем связываете откат «Зенита» с лидирующих позиций в последние годы?

— Во-первых, это происходит потому, что клуб перестал подпитываться местными кадрами. После поколения Денисова, Быстрова, Аршавина и Кержакова Академия «Зенита», «Смена» прекратила выпускать ярких игроков. Почему?

— Считается, что клубу проще купить готовых футболистов. Но, между тем, на Академию «Зенит» тратит чуть ли не больше всех в Европе.

— Думаю, эти вопросы уместно адресовать клубу. Кроме того, «Зенит» сделал откровенную ставку на звезд. Игроки-то были шикарные, но беда в том, что каждую звезду должны обслуживать рабочие лошадки, что называется. А футболистов, выполняющих черновую работу на должном уровне, в команде нет. Дальше — селекция. Зачастую игроки берутся, опираясь на пиар, а не на игровые качества. Все эти моменты, опять же, менеджерские.

— Вернемся к фигуре генерального директора. С одной стороны, мы видим, что Митрофанов крайне избирателен в общении с представителями СМИ, в самом клубе говорят о том, что он контролирует абсолютно все процессы. С другой стороны, имеющиеся ресурсы «Зенит» использует крайне неэффективно. Не пора ли задуматься?

— То, что команда в очередной раз не может выиграть чемпионат — уже повод задуматься. Видя, в каком состоянии «Зенит» предстал в этом году, создается впечатление, что пора делать кадровые выводы. То, что команда заняла третье место – подарок судьбы. С той игрой, которая была весной, был риск оказаться еще ниже.

— Работа клуба в последние трансферные окна пугает. С чем связываете снижение уровня приходящих игроков?

— Послушайте, это вообще странно. Кто из пришедших в последнее окно пришелся ко двору?

— Разве что Лунев…

— Спорно. Я бы не сказал, что Лодыгин принципиально уступает Луневу. Можно было подписать Джанаева. А Цаллагов? А Молло? Побойтесь бога. В «Зените» в старте выходит Юсупов. Да, наверное, он много сделал для клуба, но это не тот футболист, который приведет команду к золотым медалям. Есть огромное количество решений, которые совершенно непонятны. У меня работа «Зенита 2» на трансферном рынке вызывает недоумение.

— Предполагаете, что…

— Ничего не хочу предполагать. Предполагаю, что когда уходят такие футболисты, как Витсель и Халк, им должна приобретаться соответствующая замена. Сопоставимого уровня. Планку понижать нельзя. Стыдобища.

— Кто виноват — разобрались. Что делать?​

— Трудно сказать, какие внутри клуба существуют нюансы. Понятно, что руководящий состав клуба не доносит до людей, принимающих решения, реальную оценку ситуации, вот в этом основная вина руководства. Сейчас время проанализировать, что происходит и принять правильные решения.