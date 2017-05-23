Аварийность на дорогах Москвы достигла одного из лучших показателей в России

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Москва, 23 мая. Очередные результаты аварийности на дорогах Москвы подвел Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Так, согласно статистике ГИБДД, за январь-апрель 2017 аварийность на столичных дорогах снизилась на 9,3%, количество погибших на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам руководителя ЦОДД правительства Москвы Вадима Юрьева, в настоящее время показатели безопасности дорожного движения в Москве – одни из лучших в России.

Положительные результаты в области профилактики дорожно-транспортных происшествий дает размещение комплексов фотовидеофиксации. Об этом свидетельствует уменьшение числа ДТП в местах их установки, сообщает портал «Вечерняя Москва».

Подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных в 2017 году получат компьютерные системы, которые работают на процессоре «Байкал».