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Общество
Аварийность на дорогах Москвы достигла одного из лучших показателей в России

Аварийность на дорогах Москвы достигла одного из лучших показателей в России

16:52  23 Мая 2017
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Аварийность на дорогах Москвы достигла одного из лучших показателей в России

Москва, 23 мая. Очередные результаты аварийности на дорогах Москвы подвел Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Так, согласно статистике ГИБДД, за январь-апрель 2017 аварийность на столичных дорогах снизилась на 9,3%, количество погибших на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам руководителя ЦОДД правительства Москвы Вадима Юрьева, в настоящее время показатели безопасности дорожного движения в Москве – одни из лучших в России.

Положительные результаты в области профилактики дорожно-транспортных происшествий дает размещение комплексов фотовидеофиксации. Об этом свидетельствует уменьшение числа ДТП в местах их установки, сообщает портал  «Вечерняя Москва».

Подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных в 2017 году получат компьютерные системы, которые работают на процессоре «Байкал»

 

#москва #дтп #гибдд
Тимур Румянцев
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