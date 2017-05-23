Сирия: Шиитская ось, или Как Иран и союзники помогают Сирии восстановить контроль над южной границей  

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Сирийская армия продолжает успешное продвижение вдоль иорданской границы: за последнюю неделю правительственные войска Сирийской Арабской Республики значительно преуспели на южном приграничье. Освободив около 70 квадратных километров земли от поддерживаемых США боевиков оппозиции, армия продолжает продвижение к базе Ат-Танф на стратегически важном треугольнике границ Сирии, Иордании и Ирака. Между тем, в борьбу за границу вступает Иран - поддерживаемые им шиитские подразделения ждут удобного момента, чтобы закрепиться на границе Сирии и Ирака.

Как иранский фактор стал важен для продолжения борьбы в Южной Сирии - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Идем на восток

Как сообщает агентство Al-Masdar News, Сирийская Арабская Армия продолжила наступление на Ат-Танф вдоль границы, установив контроль над водохранилищем Аз-Зулюф и 25 километрами территории урочища Ар-Рухба. По данным журналистов, сирийская армия планирует замкнуть в кольцо боевиков оппозиции в юго-восточной части региона – в районе горной гряды и вулкана Ас-Сафа. Это станет возможным, если САА сможет продвинуться еще на 30 километров дальше на север.

Тем временем, обстановка в районе Ат-Танфа – ключевой цели наступления сирийской армии – продолжает накаляться. По данным AMN, командование Сирийской свободной армии (ССА) объявило, что войска вооруженной оппозиции начнут крупное контрнаступление, чтобы захватить районы, недавно освобожденные правительственными войсками. Операция, получившая название «Вулкан пустыни», должна стартовать с сегодняшнего дня.

На фоне подготовки к броску сирийские боевики активно распространяют недостоверную информацию о том, что Россия якобы послала свои военные подразделения для ведения боевых действий в районе Ат-Танфа. При этом, как сообщали еще вчера источники в Twitter, в расположение сирийской армии прибыли российские военные советники.

Иран вступает в игру

Между тем, по другую сторону границы – в Ираке – наметился интересный сценарий взаимодействия сирийских и иракских проправительственных подразделений в районе Ат-Танфа. Ранее ФАН сообщало о том, что Сирия и Ирак при поддержке России готовят совместные действия на сирийско-иракской границе. Однако контуры альянса стали понятны только сейчас.

Соединения сирийской армии идут на Ат-Танф совместно с союзными шиитскими формированиями, которым помогает Иран. В частности, в списках агентства Al-Masdar News фигурируют отряды ливанского движения «Хезболла», а также отряды шиитских добровольцев из «Батальона Имама Али». В результате продвижения этих сил на восток, ставится целью занятие трассы Дамаск-Багдад – где союзников должны встретить иракские шиитские формирования «Хашд аш-Шааби».

Такая своеобразная шиитская «встреча на Эльбе» приведет к тому, что Сирия, Ирак и Иран заблокируют проамериканских боевиков вооруженной оппозиции и лишат их возможности продолжить вторжение в Сирию из Иордании. Кроме того, установление прочной связи по дороге между Дамаском и Багдадом приведет к усилению правительства Сирии и даст еще один ключ к освобождению провинции Дейр-эз-Зор от террористов запрещенной группировки «Исламское государство»*.

Эксперт: Для победы необходимо взаимодействие

Как объясняет в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог Александр Сотниченко, Иран как важный союзник Сирии в данной связке предлагает правительству в Дамаске восстановить контроль над Ат-Танфом, чтобы отбросить американцев и восстановить прямое сообщение между основными шиитскими странами Ближнего Востока.

«Для Ирана принципиально важным является сохранение общей границы Сирии и Ирака, – отмечает эксперт. – Если контроль Сирии над границей сохранится и будет контролироваться проправительственными силами – то восстановится сухопутное сообщение между Тегераном, Багдадом, Дамаском и Бейрутом, та самая «шиитская ось», о которой твердят западные эксперты».

При этом, по словам Александра Сотниченко, США крайне пристально смотрят за взаимодействием Тегерана и Дамаска, и для них крайне невыгодно восстановление контроля сирийской армии над границей с Иорданией и Ираком.

«В перспективе, для Ирана сохранение этого пути не только для торговли, но и для проведения нефти и газа к сирийским портам. Это значительно сократит расходы на иранскую нефть – что невыгодно для американцев, – подчеркнул политолог. – И именно поэтому для американцев принципиально важно не допустить сухопутное сообщение между Ираном и Сирией, ради чего и затевалась вся операция под Ат-Танфом».

В этой связи, считает политолог, сейчас крайне важно наладить совместную координацию усилий между Россией, Сирией, Ираком и Ираном для того, чтобы установить контроль над Ат-Танфом. В противном случае, если проамериканские силы смогут закрепиться в регионе, Вашингтон сумеет перехватить инициативу в битве за сирийские ресурсы.

«От исхода сражения под Ат-Танфом зависит будущее региона. Однако успешно это битва может завершиться только при условии взаимодействия Сирии и России с иранскими силами и проиранскими формированиями в Сирии и Ираке. Возможно, сейчас перспективно говорить о предоставлении России в Иране аэродрома для наших стратегических бомбардировщиков – такая попытка уже была в прошлом году. Сейчас, без плотного взаимодействия всех сторон, ни о какой победе в Сирии говорить не придется».

* Организация запрещена на территории РФ.