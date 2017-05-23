Мэр Нижнего Новгорода попросился в отставку

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Нижний Новгород, 23 мая. Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин во вторник подал прошение об отставке по собственному желанию. Данное заявление будет рассмотрено завтра на заседании городской думы.

Свое решение градоначальник объяснил преклонным возрастом — в январе чиновнику исполнилось 60 лет.

«В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», — приводит слова Карнилина пресс-служба городского парламента.