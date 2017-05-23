Боевики сплачиваются в Дейр-эз-Зоре: у сирийской армии есть шанс деблокировать город со стороны Пальмиры

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На днях стало известно о новых амбициях боевиков вооруженной оппозиции в Сирии. Некая группировка, именующая себя «Объединенный военный совет Дейр эз-Зора», заявила, что примет участие в сражении за город. Отмечается, что группировка была создана для борьбы с Сирийский арабской армией и Курдскими отрядами народной самообороны. Как сообщает в Twitter сирийский военный обозреватель Хассан Рида (@sayed_ridha), эта группировка, скорее всего, имеет связи с Турцией, которая поддерживает сирийских повстанцев из числа так называемой «умеренной» оппозиции.

Складывается впечатление, что войска президента Сирии Башара Асада всеми силами пытаются не допустить в Дейр-эз-Зор, заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Константин Труевцев, данная группировка может быть связана с так называемой Сирийской свободной армией, боевиками вооруженной оппозиции.

«Я пока не могу сказать, насколько эта группировка серьёзная, но то, что там собирают, это, очевидно, что-то, связанное с Сирийской свободной армией, которая и против Асада, и против курдов», - сообщил Труевцев.

По мнению эксперта, этой группировке в какой-то мере могут помогать американцы.

«И, как всегда, Сирийскую свободную армию поддерживают турки, но они дотуда напрямую не дотянутся», - отметил Константин Труевцев.

По поводу же сроков деблокады города эксперт отметил, что все зависит от того, насколько быстро сирийская армия дойдет до Дейр-эз-Зора со стороны Пальмиры. Здесь важно добраться до иракской границы – тогда у противников Асада будут ограничены возможности для противодействия.

«Иракскую территорию фактически в значительной мере контролирует иранская армия и ее союзники, и поэтому, как вы понимаете, Иран и Сирия тоже находятся в союзе, и поэтому даже если Запад или кто-то еще, Саудовская Аравия, попытается интриговать, то шансов и реальных возможностей у них будет мало. Но еще раз повторяю, что это во многом зависит от того, как скоро сирийская армия дойдет до этих районов», - подытожил эксперт.

Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, деблокада Дейр-эз-Зора станет хорошим подспорьем в деле освобождения центральных районов Сирии. Ясно, что противники Асада всеми возможными способами стараются этому препятствовать.

«Этому пытаются препятствовать и американцы, в том числе и авиаударом по позициям сирийской армии в прошлом году», - сообщил Рожин.

С другой стороны, отметил эксперт, нынешнее ослабление противников Асада дает возможности для реального продвижения к городу в течение летней кампании.

Напомним, что сирийская армия сделала важный шаг по направлению к провинции Дейр-эз-Зор. В данном регионе находятся большие запасы нефти и газа, которые контролируют боевики террористической группировки ИГИЛ** (запрещена в РФ). Марш-бросок был совершен к востоку от Пальмиры, в сторону местности, находящейся к западу от газового месторождения Арак.

* Организация запрещена на территории РФ.