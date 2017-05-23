Названа причина смерти актера Роджера Мура, прославившегося ролью агента 007
В Избранное
Лондон, 23 мая. Известный британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Telegraph.
По словам родственников актера, он скончался в клинике Швейцарии после долгой и упорной борьбы с раком.
Сэр Роджер Джордж Мур — британский актер кино, сценарист, продюсер. Он получил широкую известность по роли Джеймса Бонда. Мур сыграл агента 007 в фильмах «Живи и дай умереть», «Шпион, который меня любил», «Только для твоих глаз», «Человек с золотым пистолетом», «Вид на убийство», «Осьминожка».
Комментарии