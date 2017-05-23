Полиция взорвала подозрительный предмет в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Британские правоохранительные органы осуществили контролируемый взрыв подозрительного предмета в Манчестере в рамках расследования теракта на стадионе, который произошел вечером 22 мая, передает BBC.

Британская полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета в Манчестере. Напомним, что в городе ведется расследование теракта, совершенного накануне во время концерта Арианы Гранде. Отметим, что при взрыве на стадионе Манчестера по последним данным погибли 22 человека, 59 пострадали. По словам очевидца, ситуация в городе была безумная — много полиции, скорой помощи, которые оккупировали центр.