Путин заверил Инфантино, что все объекты к ЧМ-2018 построят вовремя

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Краснодар, 23 мая. Все объекты к Кубку конфедераций и ЧМ по футболу-2018 будут построены вовремя, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино в Краснодаре.

При этом Путин особо подчеркнул, что российская сторона сделает все возможное, чтобы строительство не только было завершено в срок, но и пребывание в России всех участников соревнований было максимально комфортным, обеспечив необходимые условия и для спортсменов, и для любителей футбола.

«Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне», — подчеркнул он.

Глава государства также выразил благодарность Инфантино и FIFA за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам. «В развитии футбола и состоит один из предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола», — отметил он.

Перед беседой Путин и Инфантино в сопровождении вице-премьера Виталия Мутко осмотрели новый стадион футбольного клуба «Краснодар». Их также сопровождали помощник президента РФ Игоря Левитин и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий, занимающий пост гендиректора ритейлера «Магнит», который финансировал строительство стадиона.

В ходе осмотра арены они прогулялись по футбольному полю, а также пообщались с активистами ведущих волонтерских объединений РФ. При этом Путин заметил, что к обслуживанию Кубка конфедераций будет привлечено 5800 человек для Кубка конфедераций, а также 20 тысяч — для чемпионата мира.

